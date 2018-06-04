Жара и дожди: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Осадки переместятся в восточные и южные области

В понедельник, 4 июня, в Украине будет жарко, но дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха составит +25+27 градусов днем, а ночью ожидается +13+15 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В западных областях и частично на севере страны будет солнечно. Осадки переместятся в восточные и южные области. Так, небольшой дождь возможен в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В Киеве будет сухо. Воздух прогреется до +29 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали в каких регионах будет солнечно.

Синоптики пообещали ухудшение погодных условий на западе и севере страны. Кроме того, сильные дожди, с грозами пройдут по всей центральной части страны.

Кратковременные осадки возможны на территориях Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях Украины. На востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей синоптики пообещали сухую и ясную погоду.

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