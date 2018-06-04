Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Жара и дожди: синоптики уточнили прогноз на понедельник

STYLERLIFE        04.06.2018 - 09:24
Фото: Pixabey
Фото: Pixabey

Осадки переместятся в восточные и южные области

В понедельник, 4 июня, в Украине будет жарко, но дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха составит +25+27 градусов днем, а ночью ожидается +13+15 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В западных областях и частично на севере страны будет солнечно. Осадки переместятся в восточные и южные области. Так, небольшой дождь возможен в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В Киеве будет сухо. Воздух прогреется до +29 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали в каких регионах будет солнечно.

Синоптики пообещали ухудшение погодных условий на западе и севере страны. Кроме того, сильные дожди, с грозами пройдут по всей центральной части страны.

Кратковременные осадки возможны на территориях Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях Украины. На востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей синоптики пообещали сухую и ясную погоду.

Хайп-такси #22: где пожарить шашлыки в Киеве

Ночи станут теплее: синоптики дали прогноз погоды на начало недели То прохладно, то жарко: синоптики дали прогноз погоды на 4-6 июня
Теги: погода
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top