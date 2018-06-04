Атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди

Українців очікують дощі та грози

У вівторок, 5 червня, в Україні очікуються дощі. З середи, 6 червня, по всій території країни почнеться похолодання. У ніч на 7 червня температура повітря знизиться до 7 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Завтра дощів повинно вистачити усім. Особливо вдень. Бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт. А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де сьогодні очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, - дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали", - відзначила вона.

Температура повітря 5 червня ще буде високою.

"Хіба у дощах періодично знижуватиметься", - додала синоптик.

Фото: pixabay.com/Marie_Bookwood

"А ось 6 червня, за фронтом, у більшості областей України суттєво похолодає, до +15+22 градусів! Хіба на Півдні у середу ще побудуть літні дощі та +28 градусів", - повідомила експерт.

У Києві у вівторок атмосферний фронт зумовить періодичні короткочасні дощі та грози, при грозах можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря становитиме +26 градусів.

У середу, 6 червня, у столиці опади припиняться, температура повітря знизиться до +18+21 градуса.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Важливий нюанс. Розумні книжки кажуть, що рослини ростуть, зазвичай, вночі, коли використовують накопичені за день поживні речовини та сонце, а вдень дрімають. І чим тепліша ніч, тим рослина швидше росте", - написала Діденко.

Вона відзначила, що у ніч на 7 червня буде дуже холодно, +7+10 градусів. Тільки на Півдні буде тепліше.

"Тому вранці 7-го червня не біжіть дивитися, як виросли ваші цукіні чи огірочки, вони в четвер відпочиватимуть. А завтра в Україні буде тепло та вогко, зустрічаємо атмосферний фронт", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз на понеділок.

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