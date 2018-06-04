Тепло і грозові дощі: з'явився прогноз до кінця тижня

Температура складе +24+29 градусів

До кінця тижня в Україні буде тепло, але місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 5 червня, очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ в південних областях. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується +13+18, вдень +23+28. У Карпатах вночі +7+12, вдень +17+22.

У Києві вдень пройде короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +16+18, вдень +25+27.

Фото: Pixabey

У середу і четвер, 6 і 7 червня, переважно без опадів. Дощі можливо тільки на півдні і сході країни. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7+12, на півдні, 6 червня і в східних і центральних областях +12+17. Вдень +19+24. У південних і Закарпатській областях +24+29.

У Києві буде сухо. Температура повітря становитиме +21+23 градуси.

Фото: eubam.org

У п'ятницю та суботу, 8 і 9 червня, місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 8 червня +8+14, у південній частині та на Закарпатті 9 червня в Україні+ 11+17. Вдень +22+28, на північному сході країни +19+24.

У Києві буде +24+26 градусів тепла, без опадів.

До речі, синоптик попередила про різку зміну погоди.

"Завтра дощів має вистачити всім. Особливо вдень. Тому що нас буде перетинати холодний атмосферний фронт. А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де сьогодні очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і жаркого перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, - дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали", - зазначила вона.

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