"Можливі урагани": кліматолог розповів українцям про "сюрпризи" погоди

Циклони будуть йти в Україні "один за одним"

В Україну йде відразу кілька циклонів, через що можливі локальні дощі та урагани. Про це повідомив кліматолог і директор Науково-аналітичного центру Василь Троцюк, передає "Online Експрес".

"Цей вихор несе теплу хвилю повітря. Згідно прогнозів, циклон відтіснятимуть північний і північно-східний антициклон з високим тиском, а дощі при таких умовах можуть бути лише локальними", - сказав він.

Більш того, за словами Троцюка, це "не всі сюрпризи", до яких варто готуватися українцям.

"Але це не всі сюрпризи. На цей час циклони з Атлантики просто вишикувалися в чергу і будуть йти один за одним. Не дивлячись на таку ситуацію, на цьому тижні температура повітря буде коливатися від 22 до 30 градусів тепла", - підкреслив кліматолог.

Також Троцюк уточнив, що на цьому тижні дощі варто чекати жителям кількох областей України.

"Дощі хоч і будуть, але помірні. Чекати їх стоїть на Закарпатті, а також у західній, північній та південній частинах країни. Можливі урагани", - сказав він.

До речі, до кінця тижня в Україні буде тепло, але місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

У вівторок, 5 червня, очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ в південних областях. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується +13+18, вдень +23+28. У Карпатах вночі +7+12, вдень +17+22. У Києві вдень пройде короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +16+18, вдень +25+27.

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