Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Волога повітряна маса: синоптики розповіли про зміну погоди

STYLERLIFE        05.06.2018 - 09:30
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Очікуються дощі і грози по всій території

У вівторок, 5 червня, погода в Україні буде залежати від теплою, але вологої повітряної маси. Про це повідомляє Укргідрометцентр

Очікується падіння атмосферного тиску і опади по всій території країни.

У південних областях вночі пройде короткочасний дощ, гроза. Вдень опади очікуються по всій Україні. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Температура повітря вночі становитиме +13+18 градусів, вдень +23+28.

У Києві вночі опадів не передбачається. Вдень можливий короткочасний дощ. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +16+18 градусів, вдень прогріється до +25+27.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше кліматолог розповів українцям про "сюрпризи" погоди.

"Цей вихор несе теплу хвилю повітря. Згідно прогнозів, циклон відтіснятимуть північний і північно-східний антициклон з високим тиском, а дощі при таких умовах можуть бути лише локальними", - сказав він.

Більш того, за словами Троцюка, це "не всі сюрпризи", до яких варто готуватися українцям.

Хайп-таксі #22: де посмажити шашлики в Києві

Тепло і грозові дощі: з'явився прогноз до кінця тижня Атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди
Теги: погода
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top