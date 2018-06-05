Волога повітряна маса: синоптики розповіли про зміну погоди

Очікуються дощі і грози по всій території

У вівторок, 5 червня, погода в Україні буде залежати від теплою, але вологої повітряної маси. Про це повідомляє Укргідрометцентр

Очікується падіння атмосферного тиску і опади по всій території країни.

У південних областях вночі пройде короткочасний дощ, гроза. Вдень опади очікуються по всій Україні. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Температура повітря вночі становитиме +13+18 градусів, вдень +23+28.

У Києві вночі опадів не передбачається. Вдень можливий короткочасний дощ. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +16+18 градусів, вдень прогріється до +25+27.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше кліматолог розповів українцям про "сюрпризи" погоди.

"Цей вихор несе теплу хвилю повітря. Згідно прогнозів, циклон відтіснятимуть північний і північно-східний антициклон з високим тиском, а дощі при таких умовах можуть бути лише локальними", - сказав він.

Більш того, за словами Троцюка, це "не всі сюрпризи", до яких варто готуватися українцям.

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