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"Грозові дощі": синоптик дала прогноз на вихідні

STYLERLIFE        08.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/danielsfotowelt
Фото: pixabay.com/danielsfotowelt

Українців попередили про опади та грози

На вихідних, 9 та 10 червня, в Україні очікується тепла погода. Проте місцями ймовірні дощі та грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вихідні. Субота. Дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінницька-Черкаська-Кіровоградська-Полтавська-Харківська області аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область", - попередила експерт.

На решті території - без опадів.

"Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів", - відзначила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У неділю, 10 червня, грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході.

"Більшість областей - у сухій погоді. Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів", - розповіла синоптик.

Фото:  flickr.com/ebrd

В Києві у суботу, 9 червня, ймовірність дощу є, але незначна. Очікується спекотна погода, до +29 градусів. У неділю, 10 червня, в столиці - без опадів. +26 градусів.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз на п'ятницю.

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Теги: погода, Наталка Діденко
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