Буря, дощі і похолодання: синоптик дав прогноз на все літо

В червні, липні та серпні очікуються опади

В Україні очікується тепле літо з дощами і похолоданням в липні. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань в коментарі виданню "Апостроф".

За даними експерта, зниження температури, яке спостерігається зараз, триватиме до 11 червня.

"До 11 червня прораховуються денні температури на рівні 20-23 градусів тепла, а нічні – 11-12 тепла. А вже з 12 червня температура різко підвищиться. Денні показники температур будуть доходити до 26-29 градусів, а то і всі 30 вище нуля. І так буде аж до 20 червня. З 20 по 23 червня буде спостерігатися незначне зниження температур до 22-24 градусів тепла, а з 25 червня і до кінця місяця стабільно очікується 29-32 градуси тепла", - розповів Горбань.

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Перший місяць літа, за прогнозами синоптиків і Укргідрометцентру, буде тепліше, ніж зазвичай. Середня температура повітря в червні буде триматися на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище середніх значень протягом багатьох років.

Також у червні очікуються дощі. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях кількість опадів буде на рівні середніх багаторічних показників. В інших областях кількість опадів у червні буде менше середніх багаторічних значень.

"З 13 по 16 червня прораховується підхід циклону, який принесе з собою дощі. 20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону і зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - зазначив Горбань.

Крім того короткочасні опади очікуються 26 і 27 червня.

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Липень спочатку буде прохолодним.

"З 1 по 7 липня буде відносно прохолодно: 23-24 градуси тепла, тому що з 3 по 5 липня прораховується підхід циклону, який принесе дощі. Вже з 9 липня по 22 буде спекотно: від 27 до 32 градусів тепла. З 22 липня прораховується другий підхід циклону і знову пониження температури, причому різке. До 23-24 липня температура опуститься до 21-24 градусів тепла, але так буде лише 2-3 дня. І вже з 25 липня і до кінця місяця температура буде триматися 27-30 градусів вище нуля", - повідомив синоптик.

У липні попередньо опади прогнозуються 11, 12, 26 і 28 числа. Однак температура повітря буде досить високою.

У серпні, за даними синоптика, очікуються температурні гойдалки.

"Серпень буде прохолодний. Зазвичай перші сім днів серпня дуже палкі, але не в цьому році. З 1 по 4 серпня денна температура прораховується 19-22 градуси тепла. З 7 по 9 серпня температура підніметься вже до 25-27 градусів вище нуля, але вже до 12 серпня знову різке зниження до 19-22 градусів з позначкою "плюс". А через два дні знову зростання температури до 26-29 градусів тепла. З 18 серпня взагалі прораховується сильне похолодання, яке протримається до кінця літа. Температури в цей час очікуються від 19 до 21 градуса тепла", - розповів Горбань.

13, 20, 21 і 28 серпня попередньо прогнозують короткочасні дощі.

До речі, синоптик дала прогноз на вихідні.

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