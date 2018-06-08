"Дощі з грозами": синоптики дали детальний прогноз погоди на вихідні

Також стало відомо, якою буде погода на популярних українських курортах

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні, 9 і 10 червня. Про це передає УНІАН.

Повідомляється, що на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, але, незважаючи на це, у всіх регіонах очікується тепла погода.

У суботу, 9 червня у Києві пройде дощ з грозою. Температура повітря вночі сягатиме +14°, вдень +27°. У неділю, 10 червня в столиці опади не очікуються. Температура повітря +14°...+27°.

Фото: pixabay.com

У Львові у суботу пройде дощ, вночі - +13°, вдень +29°. У неділю також очікується гроза, +13°...+29°.

У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +28°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +28° гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +13°...+28°. У неділю до +28°, також очікуються опади.

В Одесі на вихідних обіцяють дощі з грозами. У суботу температура вночі +16°, вдень +25°. В неділю +16°...+25°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +11°, вдень +25°. У неділю +9°...+22°, без опадів.

Фото: Дощ (pixabay.com)

У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +13°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +13°...+28°.

У Сімферополі в суботу сонячно, +14°...+28°. У неділю +14°...+28°, без опадів.

Також у виданні розповіли, якою буде погода на популярних українських курортах.

В Буковелі (Івано-Франківська область) в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю дощ, вночі - +9°, вдень +22°.

У Моршині (Львівська область) в суботу без опадів, вночі +12°, вдень +28°. У неділю очікуються опади, вночі +14°, вдень до +29°.

У Трускавці (Львівська область) в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура до +28°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві (Закарпаття) в суботу без опадів, +28°, в неділю невелика хмарність, температура повітря +14° ...+28°.

В Затоці (Одеська область) в суботу без опадів, вночі +16°, вдень +24°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.

У Бердянську в суботу ясно, температура до +26°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +14° ...+24°.

Раніше повідомлялося, що синоптик дав прогноз на все літо.