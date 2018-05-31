Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на первые летние выходные

В начале июня украинцев ждет незначительное похолодание

С пятницы, 1 июня, синоптики прогнозируют незначительное похолодание. На выходных, 2 и 3 июня, местами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных областях будет ясно, температура воздуха ночью +13 +14 градусов, днем до +25.

А вот на западе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+25 градусов.

Фото: pixabay.com/LuidmilaKot

В северных областях будет солнечно, без осадков. Ночью +9…+13 градусов, днем +18…+22.

На востоке страны будет ясная погода, ночью +11…+15°С, днем +19…+25°С.

В южных областях без осадков. Температура ночью +16…+21°С, днем +24…+27°С.

Фото: Погода 1 июня (meteo.gov.ua)

В субботу, 2 июня, на западе страны ожидаются дожди с грозами, при этом будет жарко, до +27.

В южных регионах, на севере и в центре – в среднем +25. На востоке и в Сумской области: от +20 до +22 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +9+11 градусов, а днем ​​до +26.

Фото: Погода 2 июня (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 3 июня, также ожидаются дожди. Осадки прогнозируют на севере Украины.

На северо-западе до +27. На остальной территории страны +25, на востоке в среднем +24.

В столице 3 июня ожидается дождь и гроза, ночью +12+14, днем ​+​24+26 градусов.

Кстати, синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в июне.

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