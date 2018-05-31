Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на первые летние выходные

В начале июня украинцев ждет незначительное похолодание
С пятницы, 1 июня, синоптики прогнозируют незначительное похолодание. На выходных, 2 и 3 июня, местами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В центральных областях будет ясно, температура воздуха ночью +13 +14 градусов, днем до +25.
А вот на западе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+25 градусов.
Фото: pixabay.com/LuidmilaKot
В северных областях будет солнечно, без осадков. Ночью +9…+13 градусов, днем +18…+22.
На востоке страны будет ясная погода, ночью +11…+15°С, днем +19…+25°С.
В южных областях без осадков. Температура ночью +16…+21°С, днем +24…+27°С.
Фото: Погода 1 июня (meteo.gov.ua)
В субботу, 2 июня, на западе страны ожидаются дожди с грозами, при этом будет жарко, до +27.
В южных регионах, на севере и в центре – в среднем +25. На востоке и в Сумской области: от +20 до +22 градусов.
В Киеве без осадков, ночью +9+11 градусов, а днем до +26.
Фото: Погода 2 июня (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 3 июня, также ожидаются дожди. Осадки прогнозируют на севере Украины.
На северо-западе до +27. На остальной территории страны +25, на востоке в среднем +24.
В столице 3 июня ожидается дождь и гроза, ночью +12+14, днем +24+26 градусов.
Кстати, синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в июне.
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