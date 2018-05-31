Дощі та грози: синоптики дали прогноз на перші літні вихідні

На початку червня українців чекає незначне похолодання

З п'ятниці, 1 червня, синоптики прогнозують незначне похолодання. На вихідних, 2 і 3 червня, місцями очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних областях буде ясно, температура повітря вночі +13 +14 градусів, вдень до +25.

А ось на заході очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі + 16 ... + 18, вдень + 22 ... + 25 градусів.

Фото: pixabay.com/LuidmilaKot

У північних областях буде сонячно, без опадів. Вночі +9...+13 градусів, вдень +18 ... +22.

На сході країни буде ясна погода, вночі +11...+15°С, вдень +19...+25°С.

У південних областях також без опадів. Температура вночі + 16 ... + 21°С, вдень + 24 ... + 27°С.

Фото: Погода 1 червня (meteo.gov.ua)

У суботу, 2 червня, на заході країни очікуються дощі з грозами, при цьому буде спекотно, до +27.

У південних регіонах, на півночі та в центрі, в середньому +25. На сході і в Сумській області: від +20 до +22 градусів.

У Києві без опадів, вночі + 9 + 11 градусів, а вдень до +26.

Фото: Погода 2 червня (meteo.gov.ua)

У неділю, 3 червня, також очікуються дощі. Опади прогнозують на півночі України.

На північному заході до +27. На решті території країни +25, на сході в середньому +24.

У столиці 3 червня очікується дощ і гроза, вночі + 12 + 14, вдень + 24 + 26 градусів.

До речі, синоптик розповіла, яка погода чекає українців у червні.

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