Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на вторник

В Украине будет тепло, но дождливо
Во вторник, 24 июля, в Украине ожидается дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. Днем на Прикарпатье севере Левобережья пройдут кратковременные дожди и грозы.
Скриншот (meteo.gov.ua)
Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, днем до +31. В западных и северных областях ожидается +22+27 градусов тепла.
В Киеве ночью будет +17+19 градусов, днем воздух прогреется до +23+25. Ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Скриншот (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики пообещали несколько дождливых дней с похолоданием по всей Украине.
Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не ожидается. В некоторых областях температура опустится на один-два градуса.
Ночью в северной части Украины ожидается кратковременный дождь, а днем почти во всех областях, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах пройдет град и порывы ветра скоростью 15-20 м/сек.