Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на вторник

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В Украине будет тепло, но дождливо

Во вторник, 24 июля, в Украине ожидается дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. Днем на Прикарпатье севере Левобережья пройдут кратковременные дожди и грозы.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, днем до +31. В западных и северных областях ожидается +22+27 градусов тепла.

В Киеве ночью будет +17+19 градусов, днем воздух прогреется до +23+25. Ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики пообещали несколько дождливых дней с похолоданием по всей Украине.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не ожидается. В некоторых областях температура опустится на один-два градуса.

Ночью в северной части Украины ожидается кратковременный дождь, а днем почти во всех областях, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах пройдет град и порывы ветра скоростью 15-20 м/сек.