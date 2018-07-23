Дощі і грози: синоптики дали прогноз на вівторок

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В Україні буде тепло, але дощитиме

У вівторок, 24 липня, в Україні очікується дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду буде визначати відносно тепла і волога повітряна маса. Вдень на Прикарпатті півночі Лівобережжя пройдуть короткочасні дощі та грози.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Температура повітря вночі становитиме +14+19 градусів, вдень до +31. У західних та північних областях очікується +22+27 градусів тепла.

У Києві вночі +17+19 градусів, удень повітря прогріється до +23+25. Очікуються короткочасні дощі, грози.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики пообіцяли кілька дощових днів з похолоданням по всій Україні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у найближчу добу погоду в Україні визначатиме відносно тепла і волога повітряна маса. Суттєвого похолодання не очікується. В деяких областях температура опуститься на один-два градуси.

Вночі в північній частині України очікується короткочасний дощ, а вдень майже у всіх областях, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах пройде град і пориви вітру швидкістю 15-20 м/сек.