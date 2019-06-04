Снова дожди и ливни: каким областям не повезет

Иллюстративное фото (pixabay)

Украинцев снова ждет непогода

5 июня погода в Украине будет весьма неоднозначной. В некоторых областях будет жарить солнце, в других, напротив, ожидаются грозы и ливни. Об этом информирует Наталка Диденко в социальной сети Facebook.

"Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ​​ожидается +24 +29 градусов, на Востоке и Юге +28 +33 градуса", - пишет синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Диденко отмечает, что пока украинцы будут наслаждаться теплом, во Франции, Великобритании, Испании и Португалии ударят холода, температура опустится до +10 +15 градусов.

После этого Диденко добавила, что в некоторых регионах Украины снова ожидаются ливни и сильные ветра. "В большинстве областей Украины завтра снова дожди или ливни, грозы, во время гроз - шквалы и град", - пишет эксперт.

В Киеве завтра местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ночью будет составлять +17 +19 градусов, а днем ​​продержится около отметки в 27 градусов.

Скрин: (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Мы писали, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.