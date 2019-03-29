Дожди с мокрым снегом и морозец: где погода готовит "сюрпризы" 29 марта

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Погода в Украине в пятницу в некоторых областях будет некомфортной

Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет преимущественно без осадков, только в центральных регионах прогнозируется небольшой дождь, а в Харьковской, Донецкой и Луганской областях - вместе с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо, ожидается переменная облачность. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Украинцев предупредили о снижении температуры воздуха местами в ночное время вплоть до -6 градусов.

Жителям Полтавской, Сумской и Черкасской областей рекомендуют захватить с собой зонты.

Иллюстративное фото: дождь (УНИАН)

Температура воздуха на Западе в дневное время составит от +8 до +13 градусов, в темное время суток - от -1 до +2 градусов.

В центральных и северных регионах столбики термометров будут колебаться в течение дня в пределах +5... +9 градусов, ночью воздух промерзнет до -4 градусов.

На Востоке страны ночью будет еще холоднее - температура воздуха будет от -6 до -3 градусов, но в дневное время ожидается от +5 до +7 градусов.

В южных областях также будет большой разрыв между дневной и ночной температурой воздуха: от +7 до +9 градусов и от -4 до -2 градусов соответственно.

В столице 29 марта будет сухо. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов, в темное время суток - от -1 до +1 градуса.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер в течение дня будет умеренный.

Также синоптики предупредили о мокром снеге с дождем в районе Карпатских гор.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине в первые дни апреля. Она отметила, что перепады температуры будут резкими.

Также мы писали о том, что на этих выходных 30 и 31 марта в Украине погода сильно изменится.

Напомним, ранее украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным из-за серьезных магнитных бурь.