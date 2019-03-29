Дощі з мокрим снігом та морозець: де погода готує "сюрпризи" 29 березня

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Погода в Україні у п'ятницю в деяких областях буде некомфортною

Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде переважно без опадів, лише у центральних регіонах прогнозується невеликий дощ, а в Харківській, Донецькій і Луганській областях - разом із мокрим снігом. На решті території буде сухо, очікується мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на сайті Gismeteo.

Українців попередили про зниження температури повітря місцями в нічний час аж до -6 градусів.

Жителям Полтавської, Сумської та Черкаської областей рекомендують захопити з собою парасольки.

Ілюстративне фото: дощ (УНІАН)

Температура повітря на Заході вдень становитиме від +8 до +13 градусів, у темний час доби - від -1 до +2 градусів.

У центральних і північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться протягом дня в межах +5... +9 градусів, вночі повітря промерзне до -4 градусів.

На Сході країни вночі буде ще холодніше - температура повітря від -6 до -3 градусів, а вдень очікується від +5 до +7 градусів.

У південних областях також буде великий розрив між денною і нічною температурою повітря: від +7 до +9 градусів та від -4 до -2 градусів відповідно.

У столиці 29 березня буде сухо. Температура повітря вдень становитиме від +9 до +11 градусів, в темний час доби - від -1 до +1 градуса.

За даними Українського гідрометцентру, вітер протягом дня буде помірний.

Також синоптики попередили про мокрий сніг із дощем в районі Карпатських гір.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні у перші дні квітня. Вона зазначила, що перепади температури будуть різкими.

Також ми писали про те, що на цих вихідних 30 і 31 березня в Україні погода сильно зміниться.

Нагадаємо, раніше українців попередили про те, що кінець березня буде досить напруженим через серйозні магнітні бурі.