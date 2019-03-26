Парад планет і магнітні бурі: кінець березня буде дуже напруженим

Астрологи попереджають про небезпеку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи попереджають українців, що кінець березня буде складним

Астрологи та фахівці попереджають жителів України, що останні дні березня стануть дуже важкими та напруженими. Це пов'язано з тим, що з 26 по 29 березня очікується парад планет, а 28 та 29 березня очікується пік магнітних бур.

Парад планет – досить рідкісне астрологічне явище і в березні у жителів Землі є шанс побачити малий парад планет, в якому будуть брати участь Меркурій, Венера, Юпітер і Сатурн.

З точки зору астрології таке положення планет називається стелліумом. Як розповів астролог Влад Росс, стелліум позитивно впливає на творчість, ейфорію, емоції, передбачення й наснагу. Він пояснив, що в ці дні у людей може раптово відкритися творчий дар або вони можуть отримати якесь знамення.

Парад планет (pixabay.com)

Венеру і Меркурій не буде видно через сонце, а 27 березня Місяць пройде поблизу Антареса, а 29 березня – поруч з Сатурном. Побачити унікальне явище можна буде тільки за допомогою телескопа. Оптимальний час – це година після заходу сонця.

"Це явище збігається з магнітними бурями, і воно вплине на емоційних людей і на знак зодіаку Риби, - вони можуть відчувати нездужання. І, до речі, це не найкращий час для прийняття спиртного", - попередив Влад Росс.

Біоенергетики відзначають, що всі останні дні березня будуть задіяні у магнітних коливаннях, але пік припаде на 28 та 29 березня. У ці дні магнітна буря досягне першого рівня, який вплине на всі живі організми на Землі.

"В піку магнітних бур важливо зберігати гарний настрій – це допоможе впоратися з нездужанням. Уникайте також конфліктних ситуацій, не варто спілкуватися з агресивно налаштованими людьми. Якщо цього уникнути не вийде – створіть енергетичний щит", - радить біоенергетик В'ячеслав Пестренко.

У ці дні рекомендується побільше відпочивати, дотримуватися режиму і висипатися. Також потрібно пити побільше води і гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, біоенергетики повідомили, що після березневих сплесків майже три тижні космічна погода буде стабільною, без сильних коливань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли про те, коли будуть магнітні бурі в квітні.

А також розповідали про те, що 21 березня розпочався новий астрологічний рік.