Яким буде цей тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Колаж РБК-Україна

Гороскоп на період з 25 по 31 березня обіцяє успіх майже всім знакам Зодіаку

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня для всіх знаків Зодіаку підготували астрологи. За словами фахівців, поточний тиждень пройде при світлі Місяця, що йде на спад, а його головною подією стане розворот Меркурія.

Як стверджує астролог Тетяна Борщ, примхлива планета, нарешті, піде прямо і це станеться у четвер, 28 березня.

У справах Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Львів, Дів, Терезів, Скорпіонів, Стрільців, Козерогів, Водоліїв і Риб почнеться вельми сприятливий період. Більш того, експерт впевнена, що у квітні багато ваших планів і проектів отримають хороший старт.

Також вона зазначає, що період з 25 по 31 березня непоганий для косметичних процедур. Тому можна сміливо йти на манікюр і робити собі улюблені зачіски.

Астрологи склали гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня для всіх знаків Зодіаку

Нагадаємо, що раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, життя яких сильно зміниться в 2019 році. При чому, деякі зміни в кращу сторону, деякі - в гіршу. Зокрема, цього року для Тельців, Львів, Дів, Козерогів, а також Риб життя приготувало різні сюрпризи.

Також нещодавно з'явився цікавий гороскоп на наступний місяць. Він обіцяє позитивні зміни в житті деяких знаків Зодіаку. Кому саме цей місяць зародження і оновлення природи гарантує щось нове, незвідане, приємне і успішне - читайте в нашому гороскоп удачі на квітень.