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Какой будет эта неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 12:33
Какой будет эта неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака
Коллаж РБК-Украина

Гороскоп на период с 25 по 31 марта сулит успех почти всем знакам Зодиака

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта для всех знаков Зодиака подготовили астрологи. По словам специалистов, текущая неделя пройдет при свете убывающей Луны, а ее главным событием станет разворот Меркурия.

Как утверждает астролог Татьяна Борщ, капризная планета наконец-то пойдет прямо и это случится в четверг, 28 марта.

В делах Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб начнется весьма благоприятный период. Более того, эксперт уверена, что в апреле многие ваши планы и проекты получат хороший старт.

Также она отмечает, что период с 25 по 31 марта неплох для косметических процедур. Поэтому можно смело идти на маникюр и делать себе любимые прически.

Какой будет эта неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака

Астрологи составили гороскоп на неделю с 25 по 31 марта для всех знаков Зодиака 

Напомним, что ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, жизнь которых сильно изменится в 2019 году. При чем, некоторые изменения будут в лучшую сторону, некоторые - в худшую. В частности, в этом году для Тельцов, Львов, Дев, Козерогов, а также Рыб жизнь приготовила разные сюрпризы.

Также недавно появился интересный гороскоп на следующий месяц. Он обещает положительные изменения в жизни некоторых знаков Зодиака. Кому именно этот месяц зарождения и обновления природы гарантирует что-то новое, неизведанное, приятное и успешное - читайте в нашем гороскопе удачи на апрель.

Гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет в любви Родились в рубашке: астрологи назвали самые везучие знаки Зодиака
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