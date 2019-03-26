Парад планет и магнитные бури: конец марта будет очень напряженным

Астрологи предупреждают об опасности (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи предупреждают украинцев, что конец марта будет сложным

Астрологи и специалисты предупреждают жителей Украины, что последние дни марта станут очень трудными и напряженными. Это связано с тем, что с 26 по 29 марта ожидается парад планет, а 28 и 29 марта ожидается пик магнитных бурь.

Парад планет – довольно редкое астрологическое явление и в марте у жителей Земли есть шанс увидеть малый парад планет, в котором будут участвовать Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн.

С точки зрения астрологии такое положение планет называется стеллиумом. Как рассказал астролог Влад Росс, стеллиум положительно влияет на творчество, эйфорию, эмоции, предсказания и воодушевление. Он объяснил, что в эти дни у людей может внезапно открыться творческий дар или они могут получить какое-то предзнаменование.

Парад планет (pixabay.com)

Венеру и Меркурий не будет видно из-за солнца, а 27 марта Луна пройдет вблизи Антареса, а 29 марта – рядом с Сатурном. Увидеть уникальное явление можно будет только с помощью телескопа. Самое оптимальное время – это час после заката солнца.

"Это явление совпадает с магнитными бурями, и оно повлияет на эмоциональных людей и на знак зодиака Рыбы, - они могут испытывать недомогания. И, кстати, это не лучшее время для принятия спиртного", - предупредил Влад Росс.

Биоэнергетики отмечают, что все последние дни марта будут подвержены магнитным колебаниям, но пик придется на 28 и 29 марта. В эти дни магнитная буря достигнет первого уровня, который повлияет на все живые организмы на Земле.

"В пике магнитных бурь важно сохранять хорошее настроение – это поможет справиться с недомоганием. Избегайте также конфликтных ситуаций, не стоит общаться с агрессивно настроенными людьми. Если этого избежать не получится – создайте энергетический щит", - советует биоэнергетик Вячеслав Пестренко.

В эти дни рекомендуется побольше отдыхать, соблюдать режим и высыпаться. Также нужно пить побольше воды и гулять на свежем воздухе.

Кроме того, биоэнергетики сообщили, что после мартовских всплесков почти три недели космическая погода будет стабильной, без сильных колебаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали о том, когда будут магнитные бури в апреле.

А также рассказывали о том, что 21 марта начался новый астрологический год.