Время надежд и обновлений: 21 марта начинается новый астрологический год

Коллаж РБК-Украина

Астрологический новый год несет с собой кардинальные перемены и сильную энергетику

Астрологический новый год начинается в четверг, 21 марта. Солнце войдет в знак Овна и принесет волну энергии и кардинальных перемен в жизни. Астрологи рассказали, что период с 21 марта - это время надежд и обновлений.

Астрологический новый год начнется с перехода Солнца из знака Рыб в знак Овна и так как это совпадает с днем весеннего равноденствия – положительная динамика этого периода усиливается. Солнце в Овне продлится до 20 апреля и этот месяц, по словам астрологов, идеально подходит для обучения, старта новых проектов, путешествий, подписания важных документов, кардинальных изменений и принятия важных решений.

Все, что будет начато и запущено в этот период – имеет шанс на успех и даст сильный толчок к изменениям в ближайший год.

Также на начало астрологического года сильно повлияет и полнолуние, которое выпадает на 21-22 марта. Астрологи рекомендуют попрощаться в эти дни с негативным прошлым, разорвать ненужные связи, обновить энергетику и начать новую жизнь. Также стоит поработать над собой, своими мыслями и своим сознанием.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Чтобы правильно начать астрологический год, астрологи и специалисты по биоэнергетике советуют принять в этот день важные решения, поставить новые цели, запланировать дела и избавиться от того, что мешает жить полноценной и насыщенной жизнью.

Даже если нет никаких предпосылок к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь в ближайшие дни, можно сделать хотя бы несколько маленьких шагов и поставить новые цели.

"Четверг 21 марта - самый лучший день для планирования и новых начинаний. В любых сферах жизни можно открыть новую главу. Импульс, который задаст солнечный Овен, подтолкнет к активности. Появятся силы для осуществления любой грандиозной идеи, что станет своеобразным трамплином в новую жизнь. Все даты в календаре важны, однако новый астрологический год особенно важен, ведь именно с него начинается новый цикл и происходит ежегодная активизация внутренних резервов. Именно в этот день люди наконец просыпаются от зимней спячки, световой день становится больше и приходит настоящая весна", - объясняют астрологи.

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