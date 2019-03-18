Очень сумбурный день: как пережить полнолуние в марте

Коллаж РБК-Украина

21 марта ожидается сильное влияние на взаимоотношения людей

21 марта 2019 года наступит третье полнолуние в этом году. В этом месяце Полнолуние выпадает на знак Весов, и астрологи предупреждают, что негативное влияние полной Луны не уравновесит этот период, а наоборот – расшатает и заставит людей думать иррационально.

Обычно при таком положении Луны у людей просыпается интуиция, но 21 марта не рекомендуется полагаться на собственное чутье, так как оно может оказаться обманчивым.

В любовной сфере 21 марта возможно обострение конфликтов и старых обид. Между близкими людьми может возникнуть недопонимание, а люди будут настроены на месть, обиды и желания сделать друг другу что-то неприятное.

Астрологи называют этот день – периодом парадоксов, так как Луна будет активно противостоять планам и желаниям в области общения, любви и дружбы.

Те, кто захочет в этот период побыть в одиночестве, может оставит эту идею, так как на них свалится много дел, которые будут связаны с общением.

В этот день стоит избегать признаний в чувствах, обещаний, хитростей, а на негативное настроение окружающих стоит реагировать спокойно и без лишних эмоций.

Чтобы пережить этот период максимально комфортно, нужно заняться любимым делом и настроить себя на позитивное мышление и избегать любых конфликтов.

Также в этот день не стоит пытаться сделать все и сразу, торопиться, перекладывать ответственность на других и хорошо думать, прежде чем что-либо сказать или сделать. Не рекомендуется рассказывать свои планы окружающим, а ко всему происходящему относиться осторожно и спокойно.

Любые неудачи в этот день стоит воспринимать спокойно и отнести их к категории личного опыта.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в день весеннего равноденствия.

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