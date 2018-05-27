Дожди и солнце: синоптики дали точный прогноз на Троицу

Солнечная погода в западной части Украины может смениться проливными дождями

В воскресенье, 27 мая, в Украине будет максимально чистое небо. В большинстве областей ожидается сухая солнечная погода со легким восточным ветром. Однако, синоптики утверждают, что дожди все-таки будут в западной части нашей страны. Прогноз погоды на 27 мая был опубликован на официальном сайте Укргидрометцентра.

На праздник Троицы, или как его еще называют — Зеленое воскресенье — синоптики прогнозируют сухую солнечную погоду. Температура воздуха в центральной и восточной областях поднимется днем до +23 +25 градусов. В западной и южной части Украины температура воздуха будет в среднем на 1 градус выше, однако с началом ливневых дождей уровень тепла может снизится.

Фото: (meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха в центральной и восточной регионах страны опустится до +7 градусов, что считается одним из наиболее низких показателей за последние несколько лет. Ветер будет восточным со скоростью 7-12 метров в секунду. Сообщается, что сильных порывов и шквалов ожидать не стоит.

К слову, 27 мая помимо главного православного праздника почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этот день считался последним днем холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)". Интересно, что если день все же был холодным, то народ ожидал такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково".

Напомним, что на Троицу, 27 мая, в отдельных регионах страны ожидается теплая погода, однако, местами обещаются грозовые ливни, считает народный синоптик Леонид Горбань.

"На эти дни просчитываются осадки, преимущественно во второй половине дня, правда, до Киева они не дойдут. В целом погода на Троицу ожидается благоприятная: около 24-27 градусов тепла, при этом сильных порывов ветра, которые наблюдались в начале этой недели, не будет", — поделился информацией синоптик.

Видео: video.rbc.ua