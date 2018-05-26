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Грозы и жара: народный синоптик рассказал, какую погоду ожидать на Троицу

STYLERLIFE        26.05.2018 - 16:30
Фото: (photographers.ua/Никита Харланов)
Фото: (photographers.ua/Никита Харланов)

Ожидается, что на праздник Троицы в отдельных регионах Украины пройдут грозовые дожди

На Троицу, 28 мая, в отдельных регионах страны ожидается теплая погода, однако, местами обещаются грозовые ливни, считает народный синоптик Леонид Горбань. Об этом сообщает "Апостроф".

"На эти дни просчитываются осадки, преимущественно во второй половине дня, правда, до Киева они не дойдут. В целом погода на Троицу ожидается благоприятная: около 24-27 градусов тепла, при этом сильных порывов ветра, которые наблюдались в начале этой недели, не будет", — поделился информацией синоптик.

Фото: (photographers.ua)

Сообщается также, что 28 мая грозовые облака рассеются и практически полностью покинут территорию Украины. Дожди будут лить только в Закарпатской области. В целом, ожидается рост уровня тепла до 24-26 градусов со знаком плюс. В южных регионах страны столбики термометров достигают 27 градусов, а в западных — 28 градусов со знаком плюс.

Фото: (pixabay.com/Bairyna)

К слову, 26 мая сразу несколько регионов Украины "накроет" облачная погода с дождями. Так, особенно теплой погода будет в восточных регионах. Температура воздуха прогреется до 18-22 градусов тепла.

Совершенно иной она будет в западных и южных регионах. Там стоит ожидать облачную погоду с дождями и возможными прояснениями. Столбик термометра будет показывать 15-23 градусов по Цельсию. Смешанная погода будет в центральной Украине. Там в части областей стоит ждать облаков, дождей и температуры около 19 тепла. В то же время некоторых "счастливчиков" ждет солнечная погода и 20 градусов тепла.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: прогноз погоды, синоптик, прогноз, Троица
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