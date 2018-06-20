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Дожди закончились: синоптики уточнили прогноз на среду

STYLERLIFE        20.06.2018 - 09:20
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В стране ожидается сухая погода

В среду, 20 июня, в Украине будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура по стране составит +27+34 градуса. В Южных областях теплее всего – там +30+34 градуса и солнечно.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28 градусов. В центре местами вероятны дожди, воздух прогреется до +31 градуса.

На западе ожидается переменная облачность. Температура до +28 градусов. На востоке также облачно, возможны дожди. Температура воздуха до +33 градусов.

В Киеве +27+29 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Без осадков.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.

К концу июня ожидаются перепады температуры и частичное похолодание, а в июле и августе начнется сильная жара. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире ObozTV. По данным синоптика, западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. А юго-восточная часть Украины - под воздействием сухого и очень жаркого воздуха.

Коротко о главном за 19 июня

"Ясно и без осадков": синоптики дали прогноз погоды на 20 июня "Немного пшикайте кота": синоптик предупредила о грядущей жаре
Теги: погода
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