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Дощі закінчилися: синоптики уточнили прогноз на середу

STYLERLIFE        20.06.2018 - 09:20
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

В країні очікується суха погода

У середу, 20 червня, в Україні буде сухо і спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура по країні становитиме +27+34 градуси. У Південних областях найтепліше – там +30+34 градуси і сонячно.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +28 градусів. В центрі місцями можливі дощі, повітря прогріється до +31 градуса.

На заході очікується мінлива хмарність. Температура до +28 градусів. На сході також хмарно, можливі дощі. Температура повітря до +33 градусів.

У Києві +27+29 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Без опадів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

До кінця червня очікуються перепади температури і часткове похолодання, а в липні і серпні почнеться сильна спека. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі ObozTV. За даними синоптика, західна частина країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонічних утворень. А південно-східна частина України - під впливом сухого і дуже спекотного повітря.

Коротко про головне за 19 червня

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Теги: погода
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