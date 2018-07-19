Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды на 20 июля

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Во многих регионах поднимется температура воздуха

В четверг, 20 июля в Украине будет мокро, но тепло. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет пасмурно, местами возможны грозы. Температура воздуха днем достигнет +26 +28 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

В Сумах и Полтаве воздух прогреется до +27 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

На севере Украины дождь, местами возможны ливни и грозы. Температур воздуха днем составит +24 +26 градусов, ночью +16 +18 градусов.

На юге пройдут дожди, местами возможны ливни и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до отметки +29 +30 градусов. Ночью также будет тепло +19 +21 градус. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 8 м/с.

В Крыму пройдет гроза, возможны небольшие локальные дожди. Температура воздуха днем +27 +29 градусов, ночью +19 +21 градус.

На западе Украины будет ветрено и дождливо. Местами порывы ветра достигнут 8-10 м/с. Синоптики прогнозируют ливни и грозы. Температура воздуха днем составит +24 +26 градусов, в Ужгороде до +27 градусов. Ночью от +16 до +18 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем достигнет +24 +26 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

В столице 20 июля будет идти дождь, возможно с ливнем и грозой. Дневная температура составит +24 +26 градусов, ночная от +16 до +18 градусов. Возможны порывы ветра до 8 м/с.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на 20 июля.

Видео: РБК-Украина