Дощі і спека: синоптики дали прогноз погоди на 20 липня

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У багатьох регіонах підніметься температура повітря

У четвер, 20 липня в Україні буде мокро, але тепло. По всій території країни очікуються короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни буде хмарно, місцями можливі грози. Температура повітря вдень сягне +26 +28 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

У Сумах і Полтаві повітря прогріється до +27 градусів. Очікуються невеликі дощі.

На півночі України дощ, місцями можливі зливи та грози. Температур повітря вдень складе +24 +26 градусів, вночі +16 +18 градусів.

На півдні пройдуть дощі, місцями можливі зливи та грози. Стовпчики термометрів вдень піднімляться до позначки +29 +30 градусів. Вночі також буде тепло +19 +21 градус. Крім того, очікуються пориви вітру до 8 м/с.

У Криму пройде гроза, можливі невеликі локальні дощі. Температура повітря вдень +27 +29 градусів, вночі +19 +21 градус.

На заході України буде вітряно і дощитиме. Місцями пориви вітру досягнуть 8-10 м/с. Синоптики прогнозують зливи та грози. Температура повітря вдень становитиме +24 +26 градусів, в Ужгороді до +27 градусів. Вночі від +16 до +18 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень сягне +24 +26 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

У столиці 20 липня буде йти дощ, можливо зі зливою і грозою. Денна температура становитиме +24 +26 градусів, нічна від +16 до +18 градусів. Можливі пориви вітру до 8 м/с.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз на 20 липня.

Відео: РБК-Україна