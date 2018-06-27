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"Дожились": в Киеве под видом хлебных карточек незаконно собирают персональные данные

STYLERLIFE        27.06.2018 - 20:55
Фото: У людей собирают персональные данные (facebook.com/Валькирия Аверак)
Фото: У людей собирают персональные данные (facebook.com/Валькирия Аверак)

Местные жители вносят свои данные в список

У киевлян незаконно собирают персональные данные, выдавая им карточки на социальный хлеб. Об этом сообщала Валькирия Аверак на своей странице в Facebook.

Фото: У людей собирают персональные данные (facebook.com/Валькирия Аверак)

"Хлебные карточки сейчас раздают в Киеве. Дожились, но я так думаю. что это под видом раздачи хлебных карточек на социальный хлеб. кто то решил собрать информацию, точнее персональные данные и подготовится к выборам. В список вносятся все персональные данные и человек ставит свою подпись. Под что они расписываются, они не знают, мол расписываются за то, что получают карточку", - написала она.

Фото: У людей собирают персональные данные (facebook.com/Валькирия Аверак)

Женщина отметила, что людям не сообщают, куда пойдут списки с данными.

"Господа депутаты, чья это гениальная идея? Почему молодые люди не дают подписку, что они не будут разглашать персональные данные? А главное куда пойдут эти списки с подписями?" – возмутись женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Валькирия Аверак)

Напмним, что в Киеве участились нападения ворон на людей.

Сообщается, что встречи с воронами участились, потому что птицы перебрались в город, где им легче прокормиться.

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Теги: данные, Киев, киевляне
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