"Дожилися": у Києві під виглядом хлібних карток незаконно збирають персональні дані

Місцеві жителі вносять свої дані в список

У киян незаконно збирають персональні дані, видаючи їм картки на соціальний хліб. Про це повідомляла Валькірія Аверак на своїй сторінці в Facebook.

Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)

"Хлібні картки зараз роздають в Києві. Дожилися, але я так думаю. Що це під виглядом роздачі хлібних карток на соціальний хліб. Хтось вирішив зібрати інформацію, точніше персональні дані і підготуватися до виборів. У список вносяться всі персональні дані і людина ставить свою підпис. Під що вони розписуються, вони не знають, мовляв розписуються за те, що отримують картку", - написала вона.

Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)

Жінка зазначила, що людям не повідомляють, куди підуть списки з даними.

"Панове депутати, чия це геніальна ідея? Чому молоді люди не дають підписку, що вони не будуть розголошувати персональні дані? А головне куди підуть ці списки з підписами?" - обурився жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Валькирия Аверак)

Напмнім, що в Києві почастішали напади ворон на людей.

Повідомляється, що зустрічі з воронами почастішали, тому що птахи перебралися в місто, де їм легше прогодуватися.

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