Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Дожилися": у Києві під виглядом хлібних карток незаконно збирають персональні дані

STYLERLIFE        27.06.2018 - 20:55
Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)
Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)

Місцеві жителі вносять свої дані в список

У киян незаконно збирають персональні дані, видаючи їм картки на соціальний хліб. Про це повідомляла Валькірія Аверак на своїй сторінці в Facebook.

Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)

"Хлібні картки зараз роздають в Києві. Дожилися, але я так думаю. Що це під виглядом роздачі хлібних карток на соціальний хліб. Хтось вирішив зібрати інформацію, точніше персональні дані і підготуватися до виборів. У список вносяться всі персональні дані і людина ставить свою підпис. Під що вони розписуються, вони не знають, мовляв розписуються за те, що отримують картку", - написала вона.

Фото: У людей збирають персональні дані (facebook.com/Валькирия Аверак)

Жінка зазначила, що людям не повідомляють, куди підуть списки з даними.

"Панове депутати, чия це геніальна ідея? Чому молоді люди не дають підписку, що вони не будуть розголошувати персональні дані? А головне куди підуть ці списки з підписами?" - обурився жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Валькирия Аверак)

Напмнім, що в Києві почастішали напади ворон на людей.

Повідомляється, що зустрічі з воронами почастішали, тому що птахи перебралися в місто, де їм легше прогодуватися.

Хайп таксі #12 з чого потрібно почати змінювати країну

У самому центрі Києва "виросли" величезні чорні щупальця (фото) У Києві зник 19-річний студент (фото)
Теги: данные, Київ, киевляне
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся