"Дозвонилась с 11 раза": киевский психолог рассказала, как пыталась вызвать скорую больному ребенку

Фото: Коллаж РБК-Украина

Вера Романова утверждает, что медицинская служба не реагировала на ее звонки

Киевский психолог Вера Романова утверждает, что не могла связаться со скорой, когда ее ребенку нужна была срочная помощь. Дозвониться смогла только с 11 раза. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Ну что, госпожа Супрун, расскажете родителям как реанимировать детей в ситуации реформы? В 17.00 позвонил ребенок с температурой 39,4, которая, если и сбивается, то до 39,2. Но думаю просто меряем так неуверенно", - пишет девушка.

Далее Романова сообщает, что звонила целый час, однако на звонки не реагировали. В скорую она дозвонилась лишь с 11 раза. Утверждает, что вызов приняли неохотно.

Скриншот поста: (facebook.com/romanova.vera.growthhacker)

Пользователи неоднозначно восприняли написанное, некоторые стали на защиту Супрун, отметив, что Романова упускает факторы, которые не зависят от "верхов":

Скриншот комментариев: (facebook.com/romanova.vera.growthhacker)

Напомним, что Супрун рассказала, как лечиться во время гриппа.

Ранее украинцам рассказали, стоит ли прибегать к гомеопатии.

Также Супрун рассказала, что делать, если простудился. Многие медицинские препараты имеют низкую эффективность при лечении простуды.

Видео: (video.rbc.ua)