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"Додзвонилася з 11 разу": київський психолог розповіла, як намагалася викликати швидку хворій дитині

STYLERЖиття    07.11.2018 - 12:40
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Віра Романова стверджує, що медична служба не реагувала на її дзвінки

Київський психолог Віра Романова стверджує, що не могла зв'язатися зі швидкою, коли її дитині потрібна була термінова допомога. Додзвонитися змогла тільки з 11-го разу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що, пані Супрун, розповісте батькам як реанімувати дітей в ситуації реформи? 17.00 подзвонила дитина з температурою 39,4, яка, якщо і збивається, то до 39,2. Але думаю просто міряємо так невпевнено", - пише жінка.

Далі Романова повідомляє, що дзвонила цілу годину, однак на дзвінки не реагували. В швидку вона додзвонилася лише на 11 раз. Стверджує, що виклик прийняли неохоче.

&quot;Додзвонилася з 11 разу&quot;: київський психолог розповіла, як намагалася викликати швидку хворій дитиніСкріншот поста: (facebook.com/romanova.vera.growthhacker)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли написану інформацію, деякі стали на захист Супрун, зазначивши, що Романова упускає фактори, які не залежать від "верхів":

&quot;Додзвонилася з 11 разу&quot;: київський психолог розповіла, як намагалася викликати швидку хворій дитині

&quot;Додзвонилася з 11 разу&quot;: київський психолог розповіла, як намагалася викликати швидку хворій дитиніСкріншот коментарів: (facebook.com/romanova.vera.growthhacker)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як лікуватися під час грипу.

Раніше українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Супрун розповіла, що робити, якщо застудився. Багато медичних препаратів мають низьку ефективність при лікуванні застуди.

Відео: (video.rbc.ua)

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