На два миллиона евро: в Испании обокрали исполнителя песни Despacito

Фото: Дэдди Янки (facebook.com/daddyyankee)

Грабитель прикинулся артистом

Известного пуэрто-риканского рэпера Рамона Луиса Айяла, более известного под псевдонимом Дэдди Янки, ограбили в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает издание Las Provincias.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Валенсии, Испания. Артист на данный момент проводит европейский гастрольный тур.

Известно, что вор представился постояльцем гостиницы и позвал сотрудника гостиницы, чтобы тот открыл сейф. Таким образом грабитель завладел золотой цепью, драгоценностями и бриллиантами на общую сумму два миллиона евро. Кроме того, из сейфа были похищены деньги – около $2500. После совершения преступления, вор ускользнул от охраны гостиницы.

Кражу обнаружил сам Дэдди Янки, который вернулся после прогулки в свой номер. Обнаружив, что остался без ценных вещей и денег, артист вызвал полицию.

Представители Дэдди Янки подтвердили, что произошло ограбление, но отказались делать какие-либо заявления, сославшись на то, что это может помешать расследованию. На данный момент полиция Валенсии выясняет все обстоятельства происшествия. Они просматривают камеры гостиницы и проверяют список постояльцев.

Дээди Янки известен своим исполнением мирового хита Despacito, официальный видеоклип которого был удален с YouTube 10 апреля в следствие хакерской атаки. А незадолго до этого, клип Despacito набрал рекордные пять миллиардов просмотров, став самым просматриваемым видео в истории YouTube.

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Видео: РБК-Украина