На два мільйони євро: в Іспанії обікрали виконавця пісні Despacito

Фото: Дедді Янкі (facebook.com/daddyyankee)

Грабіжник прикинувся артистом

Відомого пуерто-риканського репера Рамона Луїса Айяла, більш відомого під псевдонімом Дедді Янкі, пограбували в іспанському місті Валенсія. Про це повідомляє видання Las Provincias.

Інцидент стався в одному з готелів Валенсії, Іспанія. Артист на даний момент проводить європейський гастрольний тур.

Відомо, що злодій представився постояльцем готелю і покликав співробітника готелю, щоб той відкрив сейф. Таким чином грабіжник заволодів золотим ланцюгом, коштовностями і діамантами на загальну суму два мільйони євро. Крім того, з сейфа було викрадено гроші – близько $2500. Після скоєння злочину, злодій втік від охорони готелю.

Крадіжку виявив сам Дедді Янкі, який повернувся після прогулянки в свій номер. Виявивши, що залишився без цінних речей і грошей, артист викликав поліцію.

Представники Дедді Янкі підтвердили, що сталося пограбування, але відмовилися робити які-небудь заяви, пославшись на те, що це може завадити розслідуванню. На даний момент поліція Валенсії з'ясовує всі обставини події. Вони переглядають камери готелі та перевіряють список постояльців.

Дээди Янкі відомий своїм виконанням світового хіта Despacito, офіційний відеокліп якого був видалений з YouTube 10 квітня в наслідок хакерської атаки. А незадовго до цього, кліп Despacito набрав рекордні п'ять мільярдів переглядів, ставши найбільш популярним відео в історії YouTube.

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Відео: РБК-Україна