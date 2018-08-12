Движутся дожди: украинцев предупредили об изменениях погоды

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На западную часть страны со стороны Польши надвигаются дожди

В воскресенье, 12 августа, в западных регионах Украины пройдет гроза. Чуть позже дожди пойдут и дальше - в центральные и северные области. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

"Грозовые дожди периодически будут выпадать в западных областях Украины - подойдут польские братские осадки. В воскресенье дожди немного подвинутся восточнее и распространятся в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Будут локальные, от нескольких капель до умеренных", - отметила синоптик.

Видео: РБК-Украина

Диденко также предупредила, что до Киева атмосферный фронт доберется в воскресенье вечером.

"В Киеве 12 августа будет преобладать вот эта августовская райская погода - солнце и +26... +28 градусов. Во второй половине дня атмосферный фронт может черкнуть по столице. Но скорее всего увеличением облачности, парой капель или желанием прилечь поспать прямо здесь, на травке или за компьютером. Ибо на существенные дожди это не похоже", - подчеркнула специалист.

Видео: РБК-Украина

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