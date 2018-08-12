Йдуть дощі: українців попередили про зміни погоди

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На західну частину країни з боку Польщі насуваються дощі

У неділю, 12 серпня, в західних регіонах України пройде гроза. Трохи пізніше дощі підуть і далі - в центральні та північні області. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Грозові дощі періодично будуть випадати в західних областях України - підійдуть польські братські опади. У неділю дощі трохи посунуться на схід і поширяться в Вінницьку, Житомирську та Київську області. Будуть локальні, від декількох крапель до помірних", - зазначила синоптик.

Видео: РБК-Украина

Діденко також попередила, що до Києва атмосферний фронт добереться в неділю ввечері.

"У Києві 12 серпня переважатиме ось ця серпнева райська погода - сонце і +26... +28 градусів. У другій половині дня атмосферний фронт може черкнути по столиці. Але швидше за все збільшенням хмарності, парою крапель або бажанням прилягти поспати прямо тут, на травичці, або за комп'ютером. Бо на суттєві дощі це не схоже", - підкреслила фахівець.

Відео: РБК-Україна

До речі, експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.