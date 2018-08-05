"Овощи подорожают, фрукты обесценятся": эксперты рассказали, как погода скажется на продуктах питания

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Аграрии считают, что качество хлеба может существенно пострадать под конец маркетингового года

Фермеры считают, что нынешняя погода является главной угрозой урожаю. Из-за аномально высоких температур на сельскохозяйственных угодьях не взошла пшеница, а из-за обильных осадков поля быстро покрылись бурьяном, что мешает нормальному росту большинства аграрных культур. Об этом сообщает ТСН.

Аграрии говорят, что пшеничные стебли не выросли даже до половины своей нормы, а сорняки занимают преимущественное количество площади на полях. При таких условиях даже молотить нечего, признаются фермеры. Из-за непогоды и температурных скачков прогноз на урожай зерновых культур не очень благоприятный: ожидается снижение урожая на 10% в соотношении с прошлым годом. Урожая не только меньше – он также уступает качеством.

"Это болезни, это налет, это грибки – конечно, из-за дождей", - говорит руководитель фермерского хозяйства Валерий Диброва.

К слову, синоптики прогнозируют грозовые ливни на 5 августа.

Пшеницы нет по всей Европе. Исследователи прогнозируют, что последствия этого ощутят и потребители на всем континенте.

"Может сложиться такая ситуация, что до завершения маркетингового года будет не хватать качественного продовольственного зерна. Это не означает, что не будет муки, хлеба – но качество этих продуктов может пострадать. Если не хватает качественного зерна, начинают молотить некачественное", — пояснил Всеволод Степанюк.

О стоимости кастрюли борща говорить пока рано, на ценообразование влияет осенний урожай. Но основные тенденции, учитывая собственные грядки, эксперт Софья Владимировна уже определила.

"Свекла, морковь пересевали два раза – ничего не взошло. Конечно, подорожает", - уверена она.

Стоимость сала и мяса к борщу тоже зависит от урожая зерновых, но там стремительного роста пока не прогнозируют – животным, вероятно, изменят меню. А вот что точно уродило хорошо – это фрукты и ягоды. Правда, продавцы жалуются на отсутствие покупателей.

"Сбыта нет, у людей денег нет, продать трудно, но мы рады, что уродилось", - говорят они.

Высокая урожайность не означает высокие прибыли и для фермеров, потому что при высоком урожае перерабатывающие заводы держат низкую цену.

"Себестоимость яблока 3-4 гривны, если сдавать по гривне, то это прямой убыток для фермера", - объясняет директор фермерского хозяйства Вячеслав Тодосийчук.

Видео: (tsn.ua)

Что может порадовать в такой ситуации – это погода, ведь синоптики обещают еще полтора месяца лета, не жаркого, а теплого, комфортного лета.

Ранее мы сообщали, что рост минимальной зарплаты в 2018 году составит более 16%.

Видео: (video.rbc.ua)