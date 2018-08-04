"Ожидается небольшое похолодание": синоптик огорчил прогнозом погоды на август

Иллюстративное фото: погода (Getty Images)

Причиной похолодания станут осадки

В ближайшее время погода в Украине будет жаркой, однако стоит ожидать похолодания из-за дождей. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".

"По моим расчетам, до 10 августа столбики термометров днем будут колебаться от 26 до 32 градусов тепла. Но уже с 11 августа ожидается небольшое похолодание, которое обусловлено дождями", - сказал он.

В то же время, по словам Горбаня, вторая декада августа вернет в Украину жаркую погоду.

"14−17 августа дневные температуры будут держаться на уровне +27…31 градус. Долго летний зной не продлится и уже с 17 августа ожидается резкое падение температуры — до 22—25 градусов тепла, и она продержится до конца месяца. А вот таких сильных дождей, какие были в июле, в нынешнем августе не будет", - подчеркнул он.

Кстати, ранее мы писали о прогнозе погоды на выходные, 4 и 5 августа.

Также свой прогноз погоды на ближайшие дни дала народный синоптик Наталка Диденко.

Как сообщалось ранее, синоптики утверждают, что в субботу, 4 августа, во всех регионах страны будет солнечно. Осадки не прогнозируются.

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