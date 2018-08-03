Жара и грозовые дожди: синоптик дала прогноз на выходные

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На севере и на западе вероятны дожди

На выходных 4 и 5 августа в Украине ожидается жара. В некоторых областях могут пройти локальные дожди з грозами. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Карта показывает, что 6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины жара ослабеет до +23 +27 градусов. Чего не скажешь об Испании, Франции, Португалии, практически всю Южную Европу. Там и дальше - ад адский. В смысле температуры воздуха", - написала она.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

На выходных 4 и 5 августа в Украине ожидается + 27 + 33 градуса. Существенные осадки, по данным синоптика, маловероятны.

"В субботу вдоль наших северных границ пройдут локальные грозовые дожди - Волынь, Ровенская, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей", - отметила эксперт.

В воскресенье, 5 августа, грозовые дожди местами пройдут на Западе и Севере.

"В Киеве возле водоемов, думаю, яблоку негде будет упасть", - отметила синоптик.

В столице 4 и 5 августа прогнозируют +28 +30 градусов.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Преимущественно сухо, вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой", - сообщила эксперт.

Она добавила, что в Киеве жара временно ослабнет 6 или 7 августа.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области жители из-за ливней отрезаны от цивилизации.

Кстати, синоптики уточнили погоду на пятницу.

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