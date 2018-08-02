Объезда нет: в Черновицкой области жители из-за ливней отрезаны от цивилизации

Фото: Черновицкая область (facebook.com/MNSCHE)

Селяне вынуждены добираться до магазинов вплавь

Жители Черновицкой области оказались отрезаны от сельской инфраструктуры из-за того, что ливнем размыло дорогу. Об этом сообщает ТСН.

Жители села Нижний Шепот Вижницкого района Черновицкой области жалуются, что им приходится переходить реку вброд, чтобы добраться до ближайшего магазина. Такая ситуация сложилась из-за того, что в регионе на протяжении последних нескольких дней идут сильные ливни.

"В связи с аномальной погодой дожди выпадают ежедневно. В селе река "забрала" кусок дороги", - сообщают жители села.

Они рассказывают, что добраться до ближайшего магазина невозможно, так как дорогу просто смыло.

Кроме того, подобная ситуация и у жителей соседнего села Фалькова. Они также оказались отрезаны от цивилизации и сообщают, что вынуждены переходить реку вброд, чтобы приобрести элементарные продукты.

Селяне говорят, что местную власть уведомили о ситуации, однако на протяжении нескольких дней нет никакой реакции.

"По словам властей, никто ничего не собирается делать, по крайней мере в ближайшее время. Объезда к сожалению, нет, любое сообщение отсутствует", - рассказали жители двух сел.

Также подтопленными оказались и другие населенные пункты в этом регионе, и спасатели не успевают откачивать воду из частных домохозяйств.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Прикарпатье сильные дожди размыли дороги и обвалили мосты.

В Косовском районе Ивано-Франковской области сотня дворов ушла под воду. За сутки здесь выпала месячная норма осадков.

А также стихия бушует и во Львове. Там город затопило мутной водой после ливня.

Видео: РБК-Украина