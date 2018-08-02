Об'їзду немає: у Чернівецькій області жителі через зливи відрізані від цивілізації

Фото: Чернівецька область (facebook.com/MNSCHE)

Селяни змушені добиратися до магазинів вплав

Мешканці Чернівецької області опинилися відрізані від сільської інфраструктури з-за того, що зливою розмило дорогу. Про це повідомляє ТСН.

Мешканці села Нижній Шепіт Вижницького району Чернівецької області скаржаться, що їм доводиться переходити річку вбрід, щоб дістатися до найближчого магазину. Така ситуація склалася через те, що в регіоні протягом останніх декількох днів йдуть сильні зливи.

"У зв'язку з аномальною погодою дощі випадають щодня. В селі річка "забрала" шматок дороги", - повідомляють жителі села.

Вони розповідають, що дістатися до найближчого магазину неможливо, так як дорогу просто змило.

Крім того, подібна ситуація і у жителів сусіднього села Фалькова. Вони також виявилися відрізані від цивілізації і повідомляють, що змушені переходити річку вбрід, щоб придбати елементарні продукти.

Селяни кажуть, що місцеву влада повідомили про ситуацію, однак упродовж кількох днів немає жодної реакції.

"За словами влади, ніхто нічого не збирається робити, принаймні найближчим часом. Об'їзду на жаль, немає, будь-який зв'зок відсутній", - розповіли жителі двох сіл.

Також підтопленими виявилися і інші населені пункти в цьому регіоні, і рятувальники не встигають відкачувати воду з приватних домогосподарств.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Прикарпатті сильні дощі розмили дороги і обвалили мости.

У Косівському районі Івано-Франківської області сотня дворів пішла під воду. За добу тут випала місячна норма опадів.

А також стихія вирує і у Львові. Там місто затопило каламутною водою після зливи.

Відео: РБК-Україна