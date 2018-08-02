Дворы ушли под воду: на Прикарпатье сильные дожди размыли дороги и обвалили мосты (видео)

Фото: pixabay

За сутки на Косовщину выпала почти месячная норма осадков

В Косовском районе Ивано-Франковской области сотня дворов ушла под воду. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает ТСН.

В результате стихии разрушены дороги и обвалилось четыре моста.

"Милость Божья! Еще бы в доме была вода – крышка! И земля не очень принимает, потому что она насыщена уже этой водой", - говорит жительница села Старые Куты Мария Попьюк.

Дождь шел всего час, но этого хватило, чтобы вода уничтожила весь урожай селян.

"Мы посадили морковь, свеклу, картофель. Картошка уже сгнила недели две назад от тех дождей. Вчера мы спасали кабачки, что больше, чтобы дать скоту", - говорит Елена Нестерук.

Видео: На Прикарпатье за сутки выпала месячная норма осадков (tsn.ua)

"Мы даже не можем воды с колодца выпить, вода очень грязная. Постоянно сточные воды идут в колодец", - жалуется Лилия Франчук.

Ручьи с гор шли просто на села и вода повредила все на своем пути.

"Не могли справиться никакие водоотводы с такой массой воды. Буквально за час все это у нас произошло. Целый месяц почти каждый день осадки. И земля уже настолько набрала влаги, что вся вода ищет себе выход", - пояснил руководитель отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Косовской РГА Виталий Кардащук.

Чиновники подсчитывают убытки и говорят, что речь будет идти о миллионах гривен. Местные бюджеты таких расходов на восстановление инфраструктуры не потянут, поэтому все надежды на государственный бюджет.

Ранее Львов затопило мутной водой после ливня.

31 июля, во Львове улицы были затоплены мутной водой с песком, которые затруднили передвижение по городу вследствие сильного ливня с мощными раскатами грома. Пользователи сети стали массово публиковать фото и видео, где показаны результаты непогоды.

"Нам бы еще какой-то вулкан на Высоком замке, банановую плантацию в Винниках и все – Шри-Ланка", - написала лчевидица.

Напомним, в сети показали жуткую бурю, которая накрыла Тернополь. Соответствующее видео было опубликовано на странице "provse.te.ua" в соцсети Facebook.

Также сообщалось, что под Одессой из-за смерча пострадал 14-летний парень.

5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море