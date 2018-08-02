Двори пішли під воду: на Прикарпатті сильні дощі розмили дороги і обвалили мости (відео)

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За добу на Косівщину випала майже місячна норма опадів

У Косівському районі Івано-Франківської області сотня дворів пішла під воду. За добу тут випала місячна норма опадів. Про це повідомляє ТСН.

В результаті стихії зруйновані дороги і обвалилося чотири мости.

"Милість Божа! Ще б в будинку була вода – кришка! І земля не дуже приймає, тому що вона насичена вже цією водою", - каже жителька села Старі Кути Марія Поп'юк.

Дощ йшов всього годину, але цього вистачило, щоб вода знищила весь урожай селян.

"Ми посадили моркву, буряк, картоплю. Картопля вже згнила два тижні тому від тих дощів. Вчора ми рятували кабачки, що більше, щоб дати худобі", - говорить Олена Нестерук.

Відео: На Прикарпатті за добу випала місячна норма опадів (tsn.ua)

"Ми навіть не можемо води з колодязя випити, вода дуже брудна. Постійно стічні води йдуть у криницю", - скаржиться Лілія Франчук.

Струмки з гір йшли просто на села і вода пошкодила все на своєму шляху.

"Не могли впоратися ніякі водовідводи з такою масою води. Буквально за годину все це у нас сталося. Цілий місяць майже кожен день опади. І земля вже настільки набрала вологи, що вся вода шукає собі вихід", - пояснив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Косівської РДА Віталій Кардащук.

Чиновники підраховують збитки і кажуть, що мова буде йти про мільйони гривень. Місцеві бюджети таких витрат на відновлення інфраструктури не потягнуть, тому всі надії на державний бюджет.

Раніше Львів затопило каламутною водою після зливи.

31 липня, у Львові вулиці були затоплені каламутною водою з піском, які ускладнили пересування по місту внаслідок сильної зливи з потужними ударами грому. Користувачі мережі стали масово публікувати фото і відео, де показані результати негоди.

"Нам би ще якийсь вулкан на Високому замку, бананову плантацію в Винниках і все – Шрі-Ланка", - написала лчевидица.

Нагадаємо, в мережі показали жахливу бурю, яка накрила Тернопіль. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "provse.te.ua" в соцмережі Facebook.

Також повідомлялося, що під Одесою смерчу постраждав 14-річний хлопець.

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