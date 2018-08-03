"Солнечно и жарко": синоптики уточнили погоду на пятницу

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В Украине будет сухо

В пятницу, 3 августа, будет жарко и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +14+21 градус, а на побережье будет до +25. Днем воздух прогреется до +27+30 градусов, на юге +29+32.

Скриншот поста (meteo.gov.ua)

Во Львове ночью ожидается +15+17 градусов, днем +26+28. В Одессе тоже будет солнечно и жарко. Ночью +18+20 градусов, днем +29+31.

В Днепре будет сухо. Температура ночью составит +19+21, днем +28+30 градусов тепла.

В Харькове солнечно и жарко. Днем +28+30, ночью +16+18.

Скриншот поста (meteo.gov.ua)

В Киеве осадков тоже не ожидается. Ночью температура составит +17+19 градусов, а днем +27+29.

Ранее мы писали о том, какая погода будет в Украине в пятницу по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко.

А также о том, что синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара.

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