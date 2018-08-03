"Сонячно і спекотно": синоптики уточнили погоду на п'ятницю

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В Україні буде сухо

У п'ятницю, 3 серпня, буде жарко та без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме +14+21 градус, а на узбережжі до +25. Вдень повітря прогріється до +27+30 градусів, на півдні +29+32.

Скріншот поста (meteo.gov.ua)

У Львові вночі очікується +15+17 градусів, вдень +26+28. В Одесі теж буде сонячно і спекотно. Вночі +18+20 градусів, вдень +29+31.

В Дніпрі буде сухо. Температура вночі становитиме +19+21, вдень +28+30 градусів тепла.

У Харкові сонячно і спекотно. Вдень +28+30, вночі +16+18.

Скріншот поста (meteo.gov.ua)

У Києві опадів також не очікується. Вночі температура становитиме +17+19 градусів, вдень +27+29.

Раніше ми писали про те, яка погода в Україні у п'ятницю за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко.

А також про те, що синоптик розповів, коли в Україні спаде спека.

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