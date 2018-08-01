Температура будет падать постепенно: синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара

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В ближайшие дни будет жарко

В ближайшие две недели в Украине будет стоять сухая и жаркая погода. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для "Апостроф".

Леонид Горбань рассказал, что первая декада августа будет сухой и жаркой, а потом по всей стране пройдут дожди, после которых температура воздуха опустится на несколько градусов.

"До 7 августа погода будет практически без изменений. А вот уже 7-9 августа по моим расчетам будет дождь, который сбавит температуру на 4-5 градусов, не более", - рассказал синоптик.

Он отметил, что первая половина августа будет жаркой, а вот уже после 14 числа температура воздуха начнет постепенно снижаться.

"Но, вообще-то, август в моих расчетах не жаркий и таких температурных периодов как сейчас уже не будет. Температура воздуха постепенно будет падать, а с 14 августа ожидается резкое падение температуры и будет прохладно", - резюмировал Леонид Горбань.

А народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 2 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Карта погоды: meteo.gov.ua

Дожди ожидаются только в западных областях, а также в Винницкой области. Температура воздуха составит +26 +33 градуса.

А ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на неделю.

Видео: РБК-Украина