"Лето разгуляется": синоптик дала прогноз на 2 августа

Фото: pixabay.com/Uschi_Du

Украинцам рассказали, когда спадет жара

В четверг, 2 августа, в Украине будет теплая погода. Местами на День Ильи ожидаются дожди. Об єтом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Июль сел уже в свой поезд. Август вышел на перрон. Поскольку они - братья, ведь летние месяцы, то между собой и сходны: жара и жара. Завтра - Ильи, 2 августа и уже купаться будто надо меньше, потому что Илья, как известно, в воду ... Но учитывая синоптической ситуации, думаю, что он не рассердится", - отметила эксперт.

В четверг температура воздуха в Украине составит + 26 + 33 градуса.

Дожди с грозами вероятные на Западе и подойдут к Винницкой области. Однако большинство территории Украины останется в сухой погоде.

Фото: pixabay.com/Pixelteufel

В Киеве 2 августа будет сухо и жарко, днем ​​около +29 градусов.

"Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf, но это уже как папа с мамой когда-то назвали", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко", - предупредила синоптик.

По ее данным, снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается на следующей неделе, 6 или 7 августа.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз на среду. Ожидается до +33 градусов.

Кстати, в Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха.

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