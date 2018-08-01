"Лето разгуляется": синоптик дала прогноз на 2 августа

Украинцам рассказали, когда спадет жара
В четверг, 2 августа, в Украине будет теплая погода. Местами на День Ильи ожидаются дожди. Об єтом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"Июль сел уже в свой поезд. Август вышел на перрон. Поскольку они - братья, ведь летние месяцы, то между собой и сходны: жара и жара. Завтра - Ильи, 2 августа и уже купаться будто надо меньше, потому что Илья, как известно, в воду ... Но учитывая синоптической ситуации, думаю, что он не рассердится", - отметила эксперт.
В четверг температура воздуха в Украине составит + 26 + 33 градуса.
Дожди с грозами вероятные на Западе и подойдут к Винницкой области. Однако большинство территории Украины останется в сухой погоде.
Фото: pixabay.com/Pixelteufel
В Киеве 2 августа будет сухо и жарко, днем около +29 градусов.
"Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf, но это уже как папа с мамой когда-то назвали", - рассказала Диденко.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
"В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко", - предупредила синоптик.
По ее данным, снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается на следующей неделе, 6 или 7 августа.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее синоптики уточнили прогноз на среду. Ожидается до +33 градусов.
Кстати, в Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха.
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