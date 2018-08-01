Жара до +33: синоптики уточнили прогноз на среду

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Осадки возможны лишь в западных областях

В среду, 1 августа, в Украине будет жарко и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории страны продолжит расти атмосферное давление и усилится влияние антициклона с севера. Температурный фон останется высоким, но будет сухо. Кратковременные дожди возможны только в западных областях.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха составит +15+20 градусов, днем +25+30. На юге страны и в Закарпатье ожидается +21+25 градусов ночью и +30+33 днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +18+20 градусов, а днем +27+29. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказала о погоде в первый день августа.

По словам синоптика, на западе страны ожидаются дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха составит +27+33 градуса.

"В Киеве август начнется солнечной погодой. Сегодняшние ожидаемые (или не ожидаемые) столичные +30 завтра, в среду, сменятся более милосердными +27 градусами. Сравнительно с португальскими и испанскими +40+45 градусами – это даже будет чувствоваться, как лесная карпатская свежесть", - отметила Диденко.

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