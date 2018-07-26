"Ух какой кадр!" Сеть поразил фантастический снимок дождя в Харькове

Житель города показал красивый кадр дождя
Вчера, 26 июля, в Харькове прошел дождь. В сети попал невероятный снимок городского ливня. Соответствующее фото было опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook.
"Ух какой кадр! Черные тучи, закат и ливень. Фото: Виктор Сивый", - написано в публикации.
Фото: дождь в Харькове (facebook.com/kharkiv1654)
Пользователи оценили снимок.
"Фотографу браво!", "Прикольно! Получилось удачно!", "Это мегакрутой снимок", - написали они в комментариях.
Скриншоты комментариев (facebook.com/kharkiv1654)
Напомним, вчера, 25 июля в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого затопило множество улиц. В частности под водой оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (возле КПИ), Лукьяновка и Нивки. В сети массово публиковали фото и видео затопленной столицы.
Также мы сообщали о том, что Запорожье накрыла мощная стихия. Соответствующие видео были опубликованы в социальной сети.
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