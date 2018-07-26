"Ух який кадр!" Мережу вразив фантастичний знімок дощу в Харкові

Житель міста показав гарний кадр дощу
Вчора, 26 липня, в Харкові пройшов дощ. У мережі потрапив неймовірний знімок міської зливи. Відповідне фото було опубліковано на сторінці "Харків 1654" у Facebook.
"Ух який кадр! Чорні хмари, захід сонця і злива. Фото: Віктор Сивий", - написано в публікації.
Фото: дощ у Харкові (facebook.com/kharkiv1654)
Користувачі оцінили знімок.
"Фотографу браво!", "Прикольно! Вийшло вдало!", "Це мегакрутий знімок", - написали вони в коментарях.
Скріншоти коментарів (facebook.com/kharkiv1654)
Нагадаємо, вчора, 25 липня у Києві пройшла потужна злива, в результаті якої безліч вулиць затопило. Зокрема під водою опинилися Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки. У мережі масово публікували фото і відео затопленої столиці.
Також ми повідомляли про те, що Запоріжжя накрила потужна стихія. Відповідні відео були опубліковані в соціальній мережі.
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