"Лесная карпатская свежесть": синоптик рассказала о погоде в первый день августа

Фото: pixabay

Первый день третьего месяца лета ознаменуется жарой

В среду, 1 августа, в Украине будет жарко. В некоторых областях пройдут дожди с грозой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Июль так не хочет от нас уходить домой, что уже плачет и плачет. Дожди и дожди. Завтра, 1 августа, мы ему помашем платочком и тем же платочком поприветствуем август", - написала она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

По словам синоптика, на западе страны ожидаются дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха составит +27+33 градуса.

"В Киеве август начнется солнечной погодой. Сегодняшние ожидаемые (или не ожидаемые) столичные +30 завтра, в среду, сменятся более милосердными +27 градусами. Сравнительно с португальскими и испанскими +40+45 градусами – это даже будет чувствоваться, как лесная карпатская свежесть", - отметила Диденко.

В ближайшие дни в Киеве будет сухо. Дожди возможны только в субботу, 4 августа.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз на вторник

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

Во вторник, 31 июля, в Украине будет жарко, местами до +34 градусов. Дожди пройдут на юге и западе страны. На востоке температура воздуха составит +29+30 градусов. Местами облачно, без осадков. На севере +28+30. Солнечно. На юге от +32 до +34 градусов. Дождь с грозой ожидается в Херсонской области. В Одессе и Николаеве возможны небольшие кратковременные дожди. На западе +29+30 градусов. Синоптики прогнозируют грозы и небольшие ливневые дожди.

5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море